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تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة

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تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة

تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة
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المناطق_مكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني للرؤية الأفقية، وذلك على محافظات أضم، الطائف، والعاصمة المقدسة، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

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