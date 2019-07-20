بعد نجاحه مع القردة.. تطبيق لقاح «الإيدز» على البشر

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بعدما تأكد باحثو جامعة أوريغون الأمريكية للصحة من نجاح لقاحهم الثوري ضد فيروس نقص المناعة (الإيدز) يستعدون لاختباره على البشر قبل نهاية العام الحالي في تجربة تشمل 3800 مريض. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أكد قائد البحث الدكتور لويس بيكر الذي عمل على الابتكار لأكثر من 30 عاماً أن المشاركين سيتلقون 6 جرعات من اللقاح على 4 جلسات، وستعلن النتائج بحلول عام 2023، لافتا إلى أن المصل المعتمد على فيروس القوباء نجح في علاج أكثر من نصف قردة التجارب المصابة بنسخة حيوانية من فيروس نقص المناعة البشرية. ووجد فريق البحث أن 75% من القردة التي تعرضت للمرض مرة أخرى، كانت مقاومة للفيروس لمدة تصل إلى 3 سنوات. وشدد بيكر أن اللقاح أفضل الفرص المتاحة لمكافحة الإيدز، لاسيما أن أحدث التجارب أثبتت جاهزيته للاختبار على البشر. يذكر أن اللقاح قضى على الفيروس في 16 من أصل 27 قردا مصاباً، ما نسبته 59%