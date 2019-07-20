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الأعلى في البريميرليغ.. تعرف على راتب ليفربول الخرافي لمحمد صلاح!

الأعلى في البريميرليغ.. تعرف على راتب ليفربول الخرافي لمحمد صلاح!
http://almnatiq.net/?p=753241
المناطق_متابعات

كشفت صحيفة “صن” الإنجليزية، عن عزم نادي ليفربول ربط اللاعب المصري محمد صلاح بمعقل ليفربول “أنفيلد” حتى عام 2024، على أن ينال أعلى راتب في “البريميرليغ”.

ووفقاً لـ”روسيا اليوم”، ذكرت الصحيفة الإنجليزية، أن إدارة ليفربول تخطط لتمديد عقد صلاح لموسم جديد، ليحصل من خلاله على راتب أسبوعي يصل إلى 430 ألف جنيه إسترليني و22.4 مليون إسترليني سنويا.

وأضافت الصحيفة أن “الريدز” يرغب في إغلاق الباب بوجه إغراءات عمالقة أندية أوروبا، مثل ريال مدريد الإسباني الذي أبدى رغبة في ضم الفرعون المصري، وإن لم يقدم الميرنغي عرضا فعليا.

وكان المهاجم صلاح قد وقع عقدا جديدا مع ليفربول الصيف الماضي، يضمن استمراره مع الفريق حتى عام 2023.

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