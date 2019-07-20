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كشافة المدينة تعزز جهودها لخدمة ضيوف الرحمن

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كشافة المدينة تعزز جهودها لخدمة ضيوف الرحمن

كشافة المدينة تعزز جهودها لخدمة ضيوف الرحمن
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المناطق_المدينة

عزز المشاركون في المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية جهودهم عبر نشاطهم التطوعي في خدمة ضيوف الرحمن وذلك من خلال مهامهم الإنسانية النبيلة للحجاج من زوار المسجد النبوي الشريف ، إلى ذلك أوضح مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة نائب المشرف العام على المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمنطقة الأستاذ ناصر العبد الكريم أن شباب الجوالة والكشافة يتفانون في تقديم الخدمات الكشفية للحجاج الزائرين للمدينة المنورة والراغبين في قضاء بعض الأيام في رحابها قبيل مغادرتهم إلى الرحاب الطاهرة بمكة المكرمة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ مؤكدا أن مهام وواجبات أبنائنا من الجوالة والكشافة تكسبهم الخبرات التربوية في حب مساعدة وخدمة الآخرين وتقديم العون لهم وأيضا عكس الصورة المثلى لأبناء هذا الوطن في خدمة ضيوف الرحمن وإبراز دور جمعية الكشافة العربية السعودية والقطاعات المشاركة معها من كشافة التعليم والجامعات والكلية التقنية تجاه المجتمع .

من جهته أبان قائد المعسكر الكشفي بالمدينة المنورة الدكتور محمد الجهني, أن العمل بالمعسكر الكشفي لخدمة الحجاج يتواصل بمشاركة القادة الكشفيين والجوالة والكشافة عبر فترات العمل اليومية لتقديم خدماتهم في المواقع المخصصة لهم في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي والمراكز الصحية ومراكز الإرشاد حتى نهاية شهر ذي الحجة 1440 ، وأشار إلى تنوع مهامهم و خدماتهم في المواقع الميدانية التي تم تخصيصها لأداء تلك المهام التطوعية النبيلة على الوجه المطلوب في المساجد منها مسجد قباء والقبلتين والميقات وأحد وكذلك المستشفيات والمراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي وغيرها من المواقع التي تفتضيها الخدمة ، وذلك عبر جدولة المهام اليومية ضمن فترتين صباحية ومسائية تشمل التجمع وتمام الفِرَق وتحية العلم والانطلاق لمباشرة أعمال الخدمة والعودة بعد الخدمة لمراجعة وتسليم التقارير الإحصائية للخدمات المقدمة .

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