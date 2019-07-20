احدث الأخبار

مليشيا الحوثي تحظر سفر السكان في مناطق سيطرتها إلى الخارج.. والحكومة اليمنية تحذر
أبرز المواد
 المحاكم وكتابات العدل تنفذ 470 ألف عملية خلال شوال
أبرز المواد
 اجتماع مفصلي للوسيط الأفريقي مع الحركات المسلحة السودانية بأديس أبابا بشأن الاتفاق النهائي
أبرز المواد
 الجيش اليمني يدحر ميليشيا الحوثي في البيضاء والضالع
أبرز المواد
 بريطانيا: إيران سلكت طريق الخطر
أبرز المواد
 التحالف يسقط طائرة “مسيّرة” أطلقها الحوثي باتجاه المدنيين في أبها
أبرز المواد
 دراسة: فقدان السمع يهدد المسنين بتراجع الذاكرة
أبرز المواد
 كشافة المدينة تعزز جهودها لخدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 المرور: غرامة 6 آلاف ريال لمن يقود عككس السير
أبرز المواد
 الأعلى في البريميرليغ.. تعرف على راتب ليفربول الخرافي لمحمد صلاح!
أبرز المواد
 وزارة الداخلية: ضبط 3.53 مليون مخالف وترحيل 877.6 ألف
أبرز المواد
 الرياض وبكين تشكلان ملامح الثقافتين العربية والصينية المعاصرة
أبرز المواد
مليشيا الحوثي تحظر سفر السكان في مناطق سيطرتها إلى الخارج.. والحكومة اليمنية تحذر

مليشيا الحوثي تحظر سفر السكان في مناطق سيطرتها إلى الخارج.. والحكومة اليمنية تحذر

أبرز المواد
المحاكم وكتابات العدل تنفذ 470 ألف عملية خلال شوال

المحاكم وكتابات العدل تنفذ 470 ألف عملية خلال شوال

أبرز المواد
اجتماع مفصلي للوسيط الأفريقي مع الحركات المسلحة السودانية بأديس أبابا بشأن الاتفاق النهائي

اجتماع مفصلي للوسيط الأفريقي مع الحركات المسلحة السودانية بأديس أبابا بشأن الاتفاق النهائي

أبرز المواد
الجيش اليمني يدحر ميليشيا الحوثي في البيضاء والضالع

الجيش اليمني يدحر ميليشيا الحوثي في البيضاء والضالع

أبرز المواد

بريطانيا: إيران سلكت طريق الخطر

بريطانيا: إيران سلكت طريق الخطر
http://almnatiq.net/?p=753260
المناطق - وكالات

كشف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، السبت، أنه يخشى أن تكون إيران سلكت “طريقا خطيرا” بعد احتجازها ناقلة ترفع علم بريطانيا أمس الجمعة، في وقت طالبت الحكومة البريطانية سفنها بالابتعاد عن مضيق هرمز.

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية في بيان “ما زلنا نشعر بقلق عميق من تحركات إيران غير المقبولة، التي تشكل تحديا واضحا للملاحة الدولية. نصحنا السفن البريطانية بالبقاء خارج المنطقة لفترة موقتة”.

من جهته كتب هانت على تويتر “تحرك الأمس في الخليج يبعث بإشارات مقلقة بأن إيران ربما تختار طريقا خطيرا من سلوك غير قانوني ومزعزع للاستقرار بعد الاحتجاز المشروع لنفط متجه إلى سوريا في جبل طارق”.

واحتجزت البحرية البريطانية الناقلة الإيرانية “جريس 1” في جبل طارق في الرابع من يوليو بسبب تهريبها النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف هانت “كما قلت أمس سيكون ردنا مدروسا لكن قويا. نحاول التوصل إلى طريقة لحل مسألة الناقلة “جريس 1″ لكننا سنضمن سلامة شحننا”.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الجمعة، عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، زاعما أن ذلك كان بسبب عدم اتباعها قواعد الملاحة الدولية.

روابط ذات صلة

مليشيا الحوثي تحظر سفر السكان في مناطق سيطرتها إلى الخارج.. والحكومة اليمنية تحذر

مليشيا الحوثي تحظر سفر السكان في مناطق سيطرتها إلى الخارج.. والحكومة اليمنية تحذر
المحاكم وكتابات العدل تنفذ 470 ألف عملية خلال شوال

المحاكم وكتابات العدل تنفذ 470 ألف عملية خلال شوال
اجتماع مفصلي للوسيط الأفريقي مع الحركات المسلحة السودانية بأديس أبابا بشأن الاتفاق النهائي

اجتماع مفصلي للوسيط الأفريقي مع الحركات المسلحة السودانية بأديس أبابا بشأن الاتفاق النهائي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*