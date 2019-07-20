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مليشيا الحوثي تحظر سفر السكان في مناطق سيطرتها إلى الخارج.. والحكومة اليمنية تحذر

مليشيا الحوثي تحظر سفر السكان في مناطق سيطرتها إلى الخارج.. والحكومة اليمنية تحذر
http://almnatiq.net/?p=753274
المناطق - الرياض

حذرت الحكومة اليمنية من تبعات قرار مليشيا الحوثي الإنقلابية بحظر سفر السكان في مناطق سيطرتها ومصادرة جوازات السفر الصادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات منذ العام 2015م.
وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني إن قيام المليشيا الموالية لإيران بإصدار تعليماتها إلى نقاطها الأمنية بمصادرة جوازات السفر الصادرة عن مكاتب فروع الجوازات في المحافظات المحررة ، جاء بعد الجهود التي بذلتها الحكومة الشرعية لتوفير الجوازات وتسهيل حصول المواطنين من كافة المحافظات عليها وسفرهم لغرض الدراسة والعلاج والعمل.
وحمل الوزير الإرياني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن هذا الإجراء الخطير الذي يؤكد مضيها في تصعيد الأزمة وتثبيت الانقلاب، وخلق عراقيل وتعقيدات إضافية أمام المواطنين في مناطق سيطرتها وإبقائهم رهائن لسطوتها الأمنية وممارساتها القمعية، وإحباط كل الجهود التي تبذلها الحكومة لتخفيف المعاناة عن اليمنيين.

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