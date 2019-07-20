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بلدية الخبر تبدأ تأهيل وتطوير 5 شوارع بحي الخبر الشمالية

بلدية الخبر تبدأ تأهيل وتطوير 5 شوارع بحي الخبر الشمالية

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بلدية الخبر تبدأ تأهيل وتطوير 5 شوارع بحي الخبر الشمالية

بلدية الخبر تبدأ تأهيل وتطوير 5 شوارع بحي الخبر الشمالية
http://almnatiq.net/?p=753301

كشف رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي عن بدء العمل على إعادة تأهيل وسفلتة عدد (5) شوارع بحي الخبر الشمالية، ضمن برنامج صيانة الشوارع، ويتضمن تنفيذ العديد من أعمال الصيانة بالحي، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وكذلك المحافظة على البنية التحتية للشوارع، بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها محافظة الخبر.

وأشار المهندس الزايدي أن البلدية أن أعمال التأهيل تتضمن إعادة كشط وسفلتة لكل من شارع 19 ، وشارع 25 ، وشارع الأمير طلال، وشارع الملك فهد، وشارع الملك خالد، كما ستتضمن إعادة تأهيل التقاطعات السابقة وسفلتتها.
ونوه الزايدي الى أن شبكة الشوارع بالمدينة أحد الشواهد الرئيسية على النهضة مما يتطلب ضرورة المحافظة عليها بنفس الكفاءة والمعايير التي أُنشأت خلالها وتوفير السلامة والأمان لمستخدميها، مؤكدا استمرار أعمال الصيانة خلال الفترة القادمة في عدد من المواقع والشوارع بمدينة الخبر ضمن جهود البلدية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، وتطوير الشوارع وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية .

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