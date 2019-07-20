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أكثر من 3000 مراجع لمركز التأهيل الطبي بحفرالباطن خلال النصف الأول من العام 2019م

أكثر من 3000 مراجع لمركز التأهيل الطبي بحفرالباطن خلال النصف الأول من العام 2019م

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أكثر من 3000 مراجع لمركز التأهيل الطبي بحفرالباطن خلال النصف الأول من العام 2019م

أكثر من 3000 مراجع لمركز التأهيل الطبي بحفرالباطن خلال النصف الأول من العام 2019م
http://almnatiq.net/?p=753305
المناطق - حفرالباطن
وفقاً لإحصائية مركز التأهيل الطبي، الذي يشمل ثلاث أقسام (العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الطب الطبيعي)، للنصف الأول من العام 2019م، أعلنت “صحة حفرالباطن” أنه بلغ عدد المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي (١٩٣٧) حالة، بواقع (١٢٧٧٦) جلسة علاجية، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات العلاج الوظيفي (٥٧٧) حالة، بواقع (١٦١٨) جلسة علاجية، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات قسم الطب الطبيعي الذي يعنى بالوقاية وتشخيص وعلاج اضطرابات الجهاز الحركي “العصبي العضلي العظمي” لمختلف الفئات العمرية (٦٦٢) حالة، بواقع (١٣٩٣) جلسة علاجية، في حين بلغ عدد المستفيدين من حقن البوتكس التي تقدم لحالات تصلب العضلات للمرضى من الأطفال ومرضى تأخر النمو وما بعد الجلطات والكسور (287) حالة.

وتعمل جميع هذه الأقسام والوحدات بطريقة متكاملة وشاملة، وتسعى إلى تقديم خدمات تُمَكّن المريض من إعادة تأهيله بفعالية؛ وذلك من خلال مجموعة العمل المتخصصين المدربين جيداً من أجل تطوير الحالة الصحية المريض.

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