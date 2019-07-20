أمير الشرقية يقلد العقيد الدوسري رتبته الجديدة

المناطق - الدمام

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة مؤخراً، العقيد الرميلي بن فهد الدوسري – من منسوبي شرطة المنطقة الشرقية- رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيه إلى رتبة “عقيد”.

مباركاً سموه للعقيد الرميلي الدوسري هذه الترقية، مؤكداً أن خدمة الوطن تكليف لابد من القيام بواجباته، وأداء المهام على أكمل وجه، والالتزام بتعليمات القيادة، والتعاون مع الزملاء لتحقيق الغايات المنشودة، متمنياً سموه للعقيد الدوسري التوفيق في مهامه.

من جهته عبر العقيد الرميلي الدوسري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على ما تفضل به من توجيهات ونصائح، هي نبراس له ولزملائه للقيام بواجباتهم على أكمل وجه، سائلاً الله التوفيق والإعانة لأداء مهام عمله، وأن يكون عند ثقة وتطلع القيادة الرشيدة –أعزها الله-.