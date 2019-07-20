اختتام حملة شرقية جميلة بلا أنقاض

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رفع رئيس مجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، باسمه وباسم أعضاء المجلس، الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على تفضل سموه بالتوجيه بتمديد حملة “شرقية جميلة بلا أنقاض” والتي اختتمت مؤخراً أعمالها، بعد 4أسابيع من العمل المتواصل، أسفرت عن رفع أكثر من 130ألف متر مكعب من الأنقاض من أحياء حاضرة المنطقة الشرقية.

وبين الشمري أن الحملة تلقت أكثر من 1200بلاغ، تركزت في نطاق بلدية غرب الدمام لما تشهده من نمو عمراني، مبيناً أن الحملة عملت على إزالة 307 لوحة إعلانية غير مرخصة، مشيراً إلى أن وسم #شرقيةجميلةبلا_أنقاض شهد تفاعلاً ملحوظاً من قبل المهتمين بالحملة عبر (تويتر).

وبين الشمري أن نجاح الحملة ارتكز على مشاركة المواطنين والمقيمين من خلال تقديمهم بلاغات عن مواقع الأنقاض، وأماكن التشوه البصري، ووجه الشمري الشكر لكل من ساهم في إنجاح الحملة من جهات حكومية وخاصة، موضحاً بأن المجلس إنفاذاً لتوجيه سمو أمير الشرقية، سيعمل على حصر منجزات الحملة، ورفع تقرير مفصل بها إلى مقامه الكريم، لاطلاعه على ما تم إنجازه.

الجدير ذكره أن حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام تعتبر إحدى مبادرات المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية والقطاع الخاص، وبرعاية «اليوم»، وتهدف إلى الحد من ظاهرة التلوث البصري بالحاضرة، وإيجاد بيئة صحية والحفاظ على جمالية المواقع العامة، وتوعية المواطنين، وتم تسخير 100 آلية ومعدة للحملة، وتخصيص أربعة مواقع رئيسية للحملة في شرق ووسط وغرب الدمام، والخبر، وعددها 137 حي سكني، كما استهدفت الحملة رفع 85% من نسبة الأنقاض بحاضرة الدمام (الدمام _ الخبر _ الظهران).