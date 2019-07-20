احدث الأخبار

مانيلا: طلبنا من إيران إطلاق فلبيني على متن “الناقلة”
أبرز المواد
 اختتام حملة شرقية جميلة بلا أنقاض
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يقلد العقيد الدوسري رتبته الجديدة
أبرز المواد
 أكثر من 3000 مراجع لمركز التأهيل الطبي بحفرالباطن خلال النصف الأول من العام 2019م
المنطقة الشرقية
 بلدية الخبر تبدأ تأهيل وتطوير 5 شوارع بحي الخبر الشمالية
المنطقة الشرقية
 المحاكم وكتابات العدل تنفذ 470 ألف عملية خلال شوال
أبرز المواد
 وصول (515.016) حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تواصل أعمال المرحلة الأولى لصيانة وتأهيل طريق الأمير نايف بن عبد العزيز
المنطقة الشرقية
 1411 معلمًا ومعلمة يختتمون أسبوع التدريب الصيفي الثاني بتعليم القصيم
منطقة القصيم
 أمانة الشرقية: الانتهاء من مشاريع الوصول الشامل بنهاية 2020
المنطقة الشرقية
 تحصينات الحوثي بمركز مديرية كتاف بصعدة في قبضة الشرعية
أبرز المواد
 فرنسا تعرب عن قلقها إزاء احتجاز إيران ناقلة بريطانية
أبرز المواد
مانيلا: طلبنا من إيران إطلاق فلبيني على متن “الناقلة”

مانيلا: طلبنا من إيران إطلاق فلبيني على متن “الناقلة”

أبرز المواد
اختتام حملة شرقية جميلة بلا أنقاض

اختتام حملة شرقية جميلة بلا أنقاض

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية يقلد العقيد الدوسري رتبته الجديدة

أمير الشرقية يقلد العقيد الدوسري رتبته الجديدة

أبرز المواد
أكثر من 3000 مراجع لمركز التأهيل الطبي بحفرالباطن خلال النصف الأول من العام 2019م

أكثر من 3000 مراجع لمركز التأهيل الطبي بحفرالباطن خلال النصف الأول من العام 2019م

المنطقة الشرقية

مانيلا: طلبنا من إيران إطلاق فلبيني على متن “الناقلة”

مانيلا: طلبنا من إيران إطلاق فلبيني على متن “الناقلة”
http://almnatiq.net/?p=753314
المناطق - وكالات

أعلنت الفلبين السبت عزمها الطلب من إيران إطلاق سراح فلبيني من أفراد طاقم ناقلة النفط التي ترفع علم بريطانيا والتي احتجزها الحرس الثوري الإيراني أمس الجمعة.

وقالت السلطات الإيرانية إن السفينة “ستينا إيمبيرو” المملوكة للسويد احتجزت الجمعة في مضيق هرمز بعد اصطدامها مع قارب لصيد الأسماك، في ظل تصاعد التوتر في الممر المائي الرئيسي لإمدادات النفط العالمية. ويمر عبر مضيق هرمز ثلث النفط الذي يجري نقله بحرياً في العالم.

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان إن هناك مواطنا فلبينيا ضمن طاقم السفينة المكون أيضا من 18 هنديا وثلاثة روس ولاتيفي.

وأضافت الوزارة أن الوكالة التي ندبت الفلبيني ليعمل في الطاقم أبلغت مانيلا أثناء توجه السفينة إلى الساحل الإيراني الجمعة، بعدم وجود أي إصابات على متنها.

وأشار بيان الوزارة إلى أن “السفير الفلبيني لدى إيران فريد سانتوس يجري اتصالات مع السلطات الإيرانية في مسعى للتأكيد على أن البحار الفلبيني بأمان وسيتم إطلاق سراحه قريباً”.

وأضاف البيان أنه “تم إبلاغ عائلة” العامل الفلبيني، بدون أن تكشف اسمه.

من جهتها، قالت السلطات الإيرانية السبت إن الناقلة ترسو قبالة ميناء بندر عباس وعلى متنها طاقمها المكون من 23 فرداً.

وذكرت بريطانيا إن سفينة ثانية احتجزت في الخليج وهي “مسدار” التي ترفع العلم الليبيري.

وبحسب مالك سفينة “مسدار” البريطاني تم الاستيلاء على سفينته لبعض الوقت من قبل عناصر مسلحة، لكنها كانت حرة في المغادرة ومواصلة رحلتها، مؤكداً أن جميع أفراد طاقمها “في أمان وبصحة جيدة”.

وتصاعد التوتر في الخليج في الأسابيع الأخيرة، بعدما قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حزيران/يونيو بإلغاء الضربات الجوية ضد إيران في اللحظات الأخيرة بعد أن أسقطت طهران طائرة أميركية بدون طيار.

وأكدت الولايات المتحدة مسؤولية إيران عن سلسلة من الهجمات التي تعرضت لها ناقلات للنفط مؤخراً.

روابط ذات صلة

أمير الشرقية يقلد العقيد الدوسري رتبته الجديدة

أمير الشرقية يقلد العقيد الدوسري رتبته الجديدة
المحاكم وكتابات العدل تنفذ 470 ألف عملية خلال شوال

المحاكم وكتابات العدل تنفذ 470 ألف عملية خلال شوال
وصول (515.016) حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

وصول (515.016) حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*