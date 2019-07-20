قوافل جامعة القصيم التطوعية لطب الأسنان تختتم حملتها بمحافظة النبهانية

اختتمت قوافل طب الأسنان التطوعية التي تنظمها جامعة القصيم، ممثلة في كلية طب الأسنان، قافلتها الخامسة والعشرين التي توجهت إلى محافظة النبهانية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم، حيث شارك في القافلة ٧١ متطوعًا ومتطوعة و٣٢ طبيبًا وطبيبة، واستمرت لمدة خمسة أيام خلال الفترة من ١١-١٥/١١/١٤٤٠هـ، واستفاد منها أكثر من ٥٤٥ مستفيد ومستفيدة من أهالي محافظة النبهانية.

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