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قوافل جامعة القصيم التطوعية لطب الأسنان تختتم حملتها بمحافظة النبهانية

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قوافل جامعة القصيم التطوعية لطب الأسنان تختتم حملتها بمحافظة النبهانية

قوافل جامعة القصيم التطوعية لطب الأسنان تختتم حملتها بمحافظة النبهانية
http://almnatiq.net/?p=753317
اختتمت قوافل طب الأسنان التطوعية التي تنظمها جامعة القصيم، ممثلة في كلية طب الأسنان، قافلتها الخامسة والعشرين التي توجهت إلى محافظة النبهانية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم، حيث شارك في القافلة ٧١ متطوعًا ومتطوعة و٣٢ طبيبًا وطبيبة، واستمرت لمدة خمسة أيام خلال الفترة من ١١-١٥/١١/١٤٤٠هـ، واستفاد منها أكثر من ٥٤٥ مستفيد ومستفيدة من أهالي محافظة النبهانية.
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وتأتي هذه القافلة امتدادًا لسلسلة القوافل التطوعية التي تنفذها الجامعة، حيث يهدف برنامج قوافل طب الأسنان العلاجي التخصصي التطوعي إلى الوصول للقرى والمراكز النائية لتقديم الخدمات العلاجية بمختلف تخصصات الفم والأسنان (الحشوات – علاج اللثة – الجراحة – طب أسنان الأطفال)، من خلال عيادات متنقلة مجهزة بكافة التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية بأعلى المعايير الممكنة، وكذلك تفعيل جانب التثقيف الصحي الوقائي للزوار حول طرق الاهتمام بسلامة صحة الفم والأسنان.

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