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في إطار إستراتيجية جديدة لمواجهة إيران في المنطقة

الجيش الأمريكي بدأ في نقل معدات ومئات القوات إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية

الجيش الأمريكي بدأ في نقل معدات ومئات القوات إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية
http://almnatiq.net/?p=753320
المناطق - متابعات

نقل الإعلام الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الجيش الأمريكي بدأ في نقل معدات ومئات القوات إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية ، في إطار إستراتيجية جديدة لمواجهة إيران في المنطقة.

وأوضحت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، ما ستوفره القوات المتوقع إرسالها إلى المملكة العربية السعودية، والتي وبحسب مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” سيبلغ عددها 500 عنصر.

وقال المسؤولون لشبكة ”أن بي سي نيوز ”، إنه خلال الأسابيع المقبلة، سيتم الانتشار في قاعدة الأمير سلطان الجوية؛ بهدف مواجهة التهديد الإيراني، ليشمل الطائرات الحربية وأنظمة الدفاع الصاروخي بعيدة المدى. ووصلت بالفعل صواريخ باتريوت إلى القاعدة، بينما من المتوقع أن تصل الطائرات في شهر أغسطس المقبل.

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