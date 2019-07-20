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“الصحة” تجهّز 6 مهابط للطائرات العمودية لإسعاف الحالات الطارئة داخل المشاعر المقدسة ومكة المكرمة

“الصحة” تجهّز 6 مهابط للطائرات العمودية لإسعاف الحالات الطارئة داخل المشاعر المقدسة ومكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=753329
المناطق - واس

أتمت “الصحة” تجهيز مهابط الطائرات العمودية في المستشفيات التابعة لها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبالغ عددها 6 مهابط حيث إنتهت من تسجيلها لدى هيئة الطيران المدني، فقد جهّزت الوزارة
ثلاثة مهابط داخل مكة المكرمة وهي ( مهبط مدينة الملك عبدالله الطبية – مهبط مستشفى النور التخصصي – مهبط مستشفى حراء العام ) وهي المهابط التي تقوم بإخلاء الحالات داخل وخارج مكة المكرمة.
وفي المشاعر المقدسة جهزت الصحة ثلاث مهابط
الأول منها في مستشفى شرق عرفات والثاني في مستشفى عرفات العام والثالث في مستشفى منى الطوارئ ) وهي المهابط التي يتم من خلالها إخلاء
الحالات داخل مكة المكرمة .
وتسعى “الصحة” إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المريضة بشكل سريع إلى جميع المستشفيات ذات التخصصات المطلوبة وخاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الاصابية وحالات العناية المركزة الخطرة والتي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.
ويسهم الاسعاف الجوي في نقل الطاقم الطبي بين المنشآت الطبية وذلك بالتعاون مع طيران الأمن.
وتحرص “الصحة” على الإستفادة من جميع الوسائل المتاحة للتعامل مع الحالات المرضية التي تستدعي حالتها الصحية نقلها إلى مستشفيات المنطقة أو المستشفيات المتخصصة داخل المملكة، والتي تتوفر فيها الخدمات الطبية المتقدمة للتعامل مع الحالة وذلك بالإستفادة من طائرات الإخلاء الطبي.

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