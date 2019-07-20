تصميم مخططات الكهرباء وبناء الكباري المعلقة لمرور السفن في برنامج الإثراء الصيفي للموهوبين بتعليم الشرقية

المناطق - الدمام

نفذ طلاب برنامج الإثراء الصيفي المقام بتعليم المنطقة الشرقية بمدرسة نور الإسلام العديد من الأنشطة والبرامج الفرعية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم بطريقة عملية وتطبيقية .

حيث قام طلاب مسار كن عالما في: الفيزياء والهندسة بتصميم وبناء الجسور والكباري المعلقة التي تفتح وتغلق لمرور السفن، وتصميم جسور أخرى لعبور السيارات، وذلك من خلال التدريب على مهنة المهندس المدني.

وأبدع طلاب وحدة الروبوت في تصميم وبناء روبوت السومو والروبوت الرافعة والناقلة وتعرف الطلاب من خلال الأنشطة والتدريبات والمباريات التجريبية على مواصفات حلبة السومو وقواعد وقوانين مسابقة السومو والتعرف أيضا على تقنية الرافعات والناقلات المستخدمة في المصانع الكبرى

و قام طلاب وحدة الاختراعات بتصميم وتطوير سيارة هوائية معلقة علي طريقة سكامبر، و تصميم مستوي مائل لتوضيح كيف تسهل الأعمال، ومارس الطلاب العديد من التدريبات العملية لحل المشكلات المعقدة.

أما طلاب وحدة مهندس المستقبل فقد قاموا بعمل العديد من التجارب العملية والحسابات لتصميم وتنفيذ مخطط هندسي لكهرباء مجمع سكني، والتعرف على مفهوم دوائر التوالي والتوازي والفرق بينهما، والتعرف على علم الإلكترونيات وتركيب وتشغيل جهاز الراديو ومعرفة كيفية إرسال واستقبال الموجات.

ومارس طلاب وحدة الفيزياء الحديثة العديد من التطبيقات العملية لدراسة حركة المصعد الكهربائي ودراسة الوزن الظاهري للأجسام في المصعد واستكشاف المستوى المائل.

وقام طلاب مسار الخوارزمي الصغير بتطبيقات عملية لاكتشاف الأعداد الأولية وتحديد وكتابة الأعداد الأولية وتمييزها عن باقي الأعداد.

واجري طلاب مسار طبيب المستقبل أبحاثا علمية عن الجهاز العصبي وأجزاء العين وفق ممارسة البحث والاستكشاف عن طريق الشبكة العنكبوتية ومطابقة المعلومات التي حصلوا عليها بالتجارب، وإجراء تجارب لرد الفعل المنعكس والجهاز الدهليزي وتحديد المكان باستخدام حاسة السمع وتطبيقات عملية على أنشطة المسار واستكمال العمل على نموزج الدماغ المصنوع من الصلصال.

وأبدع طلاب وحدة علم الحياه في التطبيقات العملية من خلال تشريح الزهرة ونمذجتها وفحص مكونات وتراكيب وأعضاء جسم الإنسان ومعرفة أهميتها، واستنتاج أهمية النباتات الزهرية في السلسلة الغذائية.

فيما قام طلاب وحدة الكيمياء في المجتمع بتجارب وتطبيقات عملية لتصنيف مواد من المنزل إلي أحماض وقواعد باستخدام ورق تباع الشمس وقياس الرقم الهيدروجيني PH وأهميه ذلك في الحياه

وتابع الرئيس التنفيذي للبرنامج أ. إبراهيم بن محمد الشمراني فعاليات وأنشطة الوحدات للتأكد من التحقيق الكامل لأهداف البرنامج المخطط لها من أجل بناء جيل مبدع قادر على التميز وخدمة الوطن في تحقيق رؤية 2030.