بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، السبت، أن لندن استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لندن، بعد احتجاز ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

واستولت إيران على السفينة “ستينا إمبيرو” التي ترفع العلم البريطاني وعلى متنها 23 فرداً مساء الجمعة، وكشفت أجهزة التتبع البحري أنها كانت متجهة من ميناء الفجيرة إلى ميناء في المملكة العربية السعودية.

وصرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت السبت أن احتجاز طهران لناقلة نفط ترفع علم المملكة المتحدة يكشف “مؤشرات مقلقة” إلى أن “إيران قد تكون اختارت طريقا خطيرا لسلوك غير قانوني ويسبب زعزعة في الاستقرار”.

وأضاف هانت أن “ردنا سيكون مدروسا لكن حازما. كنا نحاول أن نجد طريقاً لحل مسألة غريس 1 لكننا سنؤمن سلامة سفننا”.

إلى ذلك، دعت فرنسا وألمانيا السبت السلطات الإيرانية إلى الإفراج بلا تأخير عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها منذ الجمعة.

وكتبت الخارجية الفرنسية في بيان “ندعو السلطات الإيرانية إلى الإفراج في أسرع وقت ممكن عن الناقلة وطاقمها واحترام مبادئ حرية الملاحة في الخليج”.

وأعربت الخارجية الفرنسية عن “قلقها الكبير” من المسألة، معتبرةً أن “هذا التصرف يضر بالخفض الضروري لتصعيد التوتر في منطقة الخليج”. وأضافت “ندين ذلك بشدة ونعرب عن تضامننا الكامل مع المملكة المتحدة”.

من جهتها طالبت الخارجية الألمانية في بيان إيران “بالإفراج دون تأخير” عن الناقلة وطاقمها، محذرةً من “تصعيد إضافي” في المنطقة.