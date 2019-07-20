مصادر: الأمر الملكي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة سيشمل متملكي المنازل سابقاً

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أكدت مصادر بوزارة الإسكان، تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن كل المواطنين الراغبين في تملك المساكن، وذلك في حالة عدم تملكهم أي مسكن خلال فترة تقدمهم بطلب الاستفادة من الأمر الملكي بتحمل الدولة الضريبة عن المسكن الأول للمواطنين.

وأفادت المصادر، وفقا لـ”عكاظ”، بأن المبادرة ستشمل المواطنين الذين تملكوا منازل سابقا، ثم باعوها قبل أو بعد صدور الأمر الملكي دون الاستفادة من المبادرة، ولن تقتصر على الراغبين في تملك المساكن للمسكن الأول فقط.

وبشأن المواطنين المستحقين للمبادرة ولم يعلموا بكافة تفاصيلها، أكدت وزارة الإسكان أنه يمكن للمواطن مراجعتها بعد البيع لاسترجاع مبلغ الضريبة المسدد.

وكان قد صدر أمر ملكي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين، بحد أقصى لسعر شراء بقيمة 850 ألف ريال، حيث كشفت وزارة الإسكان عن استفادة نحو 59 ألف أسرة من المبادرة حتى منتصف 2019.