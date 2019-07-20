النحال بن مسفر وفرنا عسل قتاد لزوار مهرجان العسل بالباحة

المناطق - الباحة

شهد مهرجان العسل الدولي الثاني عشر و الذي تنظمه جمعية النحالين التعاونية بمنطقة الباحة إقبالا كبيرا من المصطافين والزائرين و يؤكد بن مسفر وهو من اشهر مربي النحل بالمنطقة الجنوبية وله خبرة واسعة بالمجال أن هناك انواع عديدة من الاعسال ومن ابرزها عسل قتاد والذي يتواجد بالقرب من محافظة بيشة ويعد صنف قتاد من الأنواع المطلوبة للمتسوقين

والمستهلكون والزوار وهو سلس جدا وطعمه ناعم معتدل ، فاتح اللون يميل للاصفر ، ونادر الإنتاج .وتبلوره بطيئ ،و اننا نوفر عسل القتاد بمهرجان العسل الدولي بالباحة رغبة لزوار ومحبي عسل قتاد

وحازت منتجات عسل بن مسفر على شهادات من عدة مهرجانات ومسابقات دوليه (جائزة المركز الاول على مستوى العالم Honey Awards