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إيران تبث فيديو للناقلة البريطانية المحتجزة

إيران تبث فيديو للناقلة البريطانية المحتجزة
http://almnatiq.net/?p=753356
المناطق - وكالات

 

بثت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تسجيلاً مصوراً السبت للناقلة المحتجزة (ستينا إمبيرو) التي ترفع علم بريطانيا.

وتبدو الناقلة في المقطع راسية في البحر. وفقالـ”العربية.نت” .

وقال مسؤول في البحرية الإيرانية في وقت سابق إن الحرس الثوري اصطحب الناقلة إلى ميناء بندر عباس لإجراء تحقيق بعد تصادمها مع قارب صيد وتجاهلها نداء استغاثة.

في السياق، اعتبر مجلس صيانة الدستور الإيراني في إيران السبت أن الاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز الاستراتيجي كان رداً بالمثل على دور بريطانيا في حجز ناقلة نفط إيرانية قبل أسبوعين.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كادخوداي قوله إن “قاعدة الرد بالمثل معروفة في القانون الدولي”، وإن تحركات إيران “لمواجهة الحرب الاقتصادية غير المشروعة والاستيلاء على ناقلات النفط هي مثال على هذه القاعدة وتستند إلى الحقوق الدولية”.

ونادراً ما يعلق المجلس على شؤون الدولة، لكن عندما يفعل ذلك، فإنه يعتبر انعكاسا لوجهات نظر المرشد علي خامنئي. ذلك لأن المجلس يعمل عن كثب مع خامنئي، الذي له القول الفصل في جميع شؤون الدولة.

 

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