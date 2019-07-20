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اختفاء مواطنة في ظروف غامضة بالليث

اختفاء مواطنة في ظروف غامضة بالليث
http://almnatiq.net/?p=753368
المناطق - متابعات

اختفت مواطنة خمسينية في ظروف غامضة بالليث .

وتواصل أسرة المفقودة “صالحة بلقاسم الحسني” ذات الـ50 عاماً، بحثها عن مفقودتهم المتغيبة منذ عصر الأربعاء الماضي، بعد اختفائها من منزل ابنتها في الليث وسط ظروف غامضة.

وتلقت الجهات الأمنية في الليث بلاغاً عن مفقودة خمسينية، كانت قد خرجت من منزل ابنتها في المحافظة الأربعاء الماضي، فيما لا تزال تكثف من بحثها لفك لغز الاختفاء.

وقالت ابنتها وتدعى “سلمى” بحسب “سبق”: “خرجت والدتي صالحة البالغة من العمر 50 عاماً من منزلنا في الليث عصر الأربعاء الماضي، ولم تعد للمنزل حتى الآن”.

وأضافت: “خروج والدتي التي تعاني من اعتلالات نفسية كان في وقت نومي؛ حيث تعودّت أن تخرج للبقالة القريبة من المنزل وتعود؛ إلا أن هذه المرة لم تعد حتى الآن، وقد مضى على فقدها أربعة أيام دون معرفة وجهتها”.

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