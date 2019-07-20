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خادم الحرمين الشريفين يهنئ في إتصال هاتفي الرئيس الجزائري المؤقت بمناسبة تحقيق منتخب بلاده كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019

خادم الحرمين الشريفين يهنئ في إتصال هاتفي الرئيس الجزائري المؤقت بمناسبة تحقيق منتخب بلاده كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019

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خادم الحرمين الشريفين يهنئ في إتصال هاتفي الرئيس الجزائري المؤقت بمناسبة تحقيق منتخب بلاده كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019

خادم الحرمين الشريفين يهنئ في إتصال هاتفي الرئيس الجزائري المؤقت بمناسبة تحقيق منتخب بلاده كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019
http://almnatiq.net/?p=753396
المناطق - الرياض

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً اليوم ‏بالرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح هنأه فيه والشعب الجزائري الشقيق بتحقيق منتخب بلادهم كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019 التي أقيمت في جمهورية مصر العربية.
وعد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – خلال الاتصال تحقيق المنتخب الجزائري الشقيق كأس البطولة إنجازاً عربياً أسعد الجميع.
وقد أعرب الرئيس الجزائري المؤقت عن بالغ شكره ‏وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته له وللشعب الجزائري كافة وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.

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