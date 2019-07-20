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“السدحان” يسخر من فنان شهير طالبه بسيارتين قديمة موديل 82 و73

“السدحان” يسخر من فنان شهير طالبه بسيارتين قديمة موديل 82 و73
http://almnatiq.net/?p=753411
المناطق _ متابعات

سخر الفنان عبد الله السدحان من رفع أحد الفنانين المشهورين، دعوى قضائية عليه يطالبه فيها بسيارتين موديل 82 و73.

جاء ذلك في تغريدة للسدحان عبر “تويتر” قال فيها: “اليوم تلقيت اتصالاً من مكتب المحامي عبدالعزيز المحيمد يقول (إن) الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى عليّ يطالب بسيارتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 اللي عنده سطحة يجي يحملها لدبي…”.

 

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