“السدحان” يسخر من فنان شهير طالبه بسيارتين قديمة موديل 82 و73

سخر الفنان عبد الله السدحان من رفع أحد الفنانين المشهورين، دعوى قضائية عليه يطالبه فيها بسيارتين موديل 82 و73.
جاء ذلك في تغريدة للسدحان عبر “تويتر” قال فيها: “اليوم تلقيت اتصالاً من مكتب المحامي عبدالعزيز المحيمد يقول (إن) الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى عليّ يطالب بسيارتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 اللي عنده سطحة يجي يحملها لدبي…”.
اليوم تلقيت اتصال من مكتب المحامي عبدالعزيز المحيمد يقول الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى علي يطالب بسيرتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 الي عنده سطحةً يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها .. قلت المرؤه
— عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) July 19, 2019
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