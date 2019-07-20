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إصابة طفلين في قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي بمحافظة الجوف اليمنية

إصابة طفلين في قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي بمحافظة الجوف اليمنية
http://almnatiq.net/?p=753414
المناطق _ عدن

أصيب طفلان بقذيفة هاون أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، على قرية الغيل غربي محافظة الجوف.
وذكر مصدر محلي يمني أن قذيفة هاون أطلقتها المليشيا، سقطت على منزل مما تسبب بإصابة طفلين بجروح بليغة.
وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية قد استهدفت الأسبوع الماضي بمقذوف قرية الغيل أسفر عن إصابة طفلين وامرأة بجروح بليغة, بحسب موقع / سبتمبر/ الحكومي في اليمن.

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