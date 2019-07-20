رئيس “هيئة الرياضة” يعلن المبلغ الإجمالي لدعم الأندية السعودية

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أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، مساء اليوم السبت، أن إجمالي دعم الأندية الرياضية 2.5 مليار ريال، مؤكدًا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبلغه أن دعم الأندية سيكون أكبر من السابق.

وقال “الفيصل”، خلال مؤتمر “استراتيجية دعم الأندية”: “سيدي ولي العهد كان حريصًا رغم مشاغله على متابعة هذه الاستراتيجية بما يضمن تحقيق أفضل معايير الحوكمة في الأندية، إلى جانب نشر الألعاب المختلفة وجذب المستثمرين وزيادة الفرص الوظيفية”.

وأضاف رئيس “هيئة الرياضة”: أن الدعم سيكون لا محدود لقطاع الرياضة، إذ نريد دعم الأندية ووضع آلية واضحة لضمان استدامتها ماليًا وإداريًا، وأنه سيفتح آفاقًا جديدة للأندية والرياضيين في المملكة.

وأشار “الفيصل” إلى حلول شاملة ومستدامة ستقدمها الاستراتيجية لمعالجة الوضع الحالي للأندية السعودية ومساعدتها على القيام بدورها المأمول في خدمة الرياضة.