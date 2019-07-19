بلدية أبو عجرم توفر كل طاقتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام

الجوف _ محمد الحسن

تحت شعار العالم في قلب المملكة تستقبل مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم آلاف الحجاج يومياً منذ منتصف شهر ذو القعدة 1440 وذلك بمتابعة من سمو أمير منطقة الجوف حيث تقدم الخدمات المختلفة لحجاج بيت الله الحرام .

وأشرفت بلدية أبو عجرم برئاسة المهندس مشعل بن محمد الحسن وفريق العمل معه على تجهيز المدينة التي تبعد 50كم بالاتجاه الغربي عن محافظة دومة الجندل، وتضم 10 طرق وممراً بمساحة تبلغ 16658 متراً مربعاً، وبلغ عدد الأشجار 700 شجرة، كما بلغ عدد الخيام 66

خيمة بثلاث مقاسات مختلفة؛ منها 3 كبيرة، و 13 متوسطة، و 50 صغيرة ..

وتصل مساحة الخيام الكبيرة إلى 180 متراً مربعاً ومساحة الخيمة المتوسطة إلى 36 متراً مربعاً، ومساحة الخيمة الصغيرة إلى 27 متراً مربعاً .

كما يوجد مسجدان؛ حيث يتسع مسجد الرجال لعدد 200 مصلٍّ ومسجد النساء يتسع لعدد 100 مصلية مجهزة بالمكيفات والإنارة، ويوجد 22 دورة مياه للرجال، و16 مغسلة للوضوء ومثلها للنساء .

وتضم مدينة الحجاج بأبو عجرم شبكة لمياه الرذاذ يبلغ طولها 300 متراً تغطي مساحة 10 آلاف متر مربع، ويوجد 16 عمود إنارة، و35 فانوساً، و369 لمبة صغيرة بشبكة يبلغ طولها 415 متراً، وعدد 46 كشافاً، وعدد 44 لمبة نيون، وتم توزيع 23 حاوية في زوايا وممرات

مدينة الحجاج، وتوفير عدد 4 من سيارات الجولف لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وعدد 12 عربة صغيرة لذوي الإحتياجات الخاصة .

وتم توفير 3 ثلاجات لتبريد المياه والعصائر، وتواجد العمال والمعدات في الموقع على مدار الساعة، وتجهيز المركز الإعلامي من مركز ابو عجرم بإشراف الأستاذ بدر الشمري واشراف ملتقى إعلاميي الجوف للتواصل مع المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي .

وقدم رئيس بلدية أبو عجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن، شكره وتقديره لجميع العاملين المكلفين و المتطوعين بمدينة الحجاج لسعيهم و مسؤوليتهم في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لإيصال الرسالة الإنسانية للعالم أجمع من أبناء المملكة العربية السعودية مملكة الإنسانية .