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دراسة: الحيوانات تساعد المسنين في السيطرة على الآلام المزمنة

دراسة: الحيوانات تساعد المسنين في السيطرة على الآلام المزمنة
http://almnatiq.net/?p=753444
المناطق - وكالات

توصل باحثون إلى أن أصحاب الحيوانات الأليفة من المسنين، قد يستطيعون الاستفادة منها في ممارسة أساليب للسيطرة على الألم المزمن، دون الحاجة لدواء.

وكتب فريق الدراسة في دورية “طب الشيخوخة التطبيقي”، أن أصحاب حيوانات أليفة تزيد أعمارهم عن 70 عاما ويعانون من آلام مزمنة، قالوا إن الحيوانات تدخل على حياتهم الفرح والضحك، وتساعدهم على الاسترخاء، وتبقيهم نشيطين، وتشجعهم على عادات طيبة أخرى يمكن تنظيمها للسيطرة على الألم.

وقالت ماري جينيفيتش، وهي باحثة زميلة في كلية الصحة العامة بجامعة ميشيغان في مدينة آن أربور: “هناك اهتمام أكبر من أي وقت مضى بكيفية استخدام الناس لاستراتيجيات إدراكية وسلوكية للتحكم في الآلام المزمنة الشائعة مع الاعتماد بشكل أقل على الدواء”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وأضافت: “الأمر مهم بشكل خاص للمسنين الذين يتعرضون كثيرا لأضرار جانبية أسوأ للأدوية مقارنة بمن هم أصغر منهم سنا”.

وشكل فريق البحث مجموعات تركيز من 25 شخصا لديهم كلاب وقطط وعانوا آلاما مستمرة على الأقل لنصف فترة الشهور الستة الماضية.

ووصف أصحاب الحيوانات الأليفة كيف أثرت حيواناتهم على أسلوب حياتهم اليومي وصحتهم، بما شمل الألم والإجهاد.

وقالوا إن حيواناتهم زادت من المشاعر الإيجابية، وكان لوجودها تأثير مسكن وشجعتهم على القيام بأنشطة حتى وإن كانوا يشعرون بالألم، وسهلت التواصل الاجتماعي مع الغير، وشجعتهم على اتباع نمط ثابت لقضاء اليوم والنوم.

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