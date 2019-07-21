الأطفال في مرمى قذائف الحوثيين في الجوف اليمنية

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أصيب طفلان بقذيفة هاون أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، على قرية الغيل غربي محافظة الجوف.

وذكر مصدر محلي يمني أن قذيفة هاون أطلقتها المليشيا، سقطت على منزل مما تسبب بإصابة طفلين بجروح بليغة.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية قد استهدفت الأسبوع الماضي بمقذوف قرية الغيل أسفر عن إصابة طفلين وامرأة بجروح بليغة, بحسب موقع / سبتمبر/ الحكومي في اليمن.