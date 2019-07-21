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رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يشكر القيادة عن إعلان إستراتيجية دعم الأندية الرياضية

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المناطق - الرياض

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل باسمه ونيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة، أسمى آيات الامتنان والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- بمناسبة عن إعلان إستراتيجية دعم الأندية الرياضية .
وقال المسحل: “هذا الدعم يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تهيئة كافة السبل لدعم الشباب والرياضة وتذليل كافة العقبات، من أجل مواصلة المسيرة نحو المنجزات الرياضية عامةً، ولعبة كرة القدم بشكل خاص”.
وأبدى رئيس الاتحاد السعودي في حديثه الذي جاء في أعقاب إعلان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لاستراتيجية دعم الأندية اعتزازه بحرص القيادة الحكيمة على كل ما من شأنه تطوير الرياضة في المملكة.
وقدّم المسحل شكره وتقديره لسمو رئيس الهيئة العامة للرياضة على اهتمامه المباشر، ومتابعته المستمرة، وحرصه الدائم على دعم الاتحادات والأندية الرياضية بما يضمن تحقيق أفضل معايير الحوكمة.

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