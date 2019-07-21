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لدواعي أمنية .. الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى القاهرة

لدواعي أمنية .. الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى القاهرة
http://almnatiq.net/?p=753453
المناطق - وكالات

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، السبت، تعليق رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمدة 7 أيام “كإجراء احترازي”.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن مسافرين على متن رحلة تابعة للخطوط البريطانية من مطار هيثرو في لندن إلى مطار القاهرة، أُبلغوا بشكل مفاجئ أن رحلتهم أُلغيت.

وتم تسليم المسافرين بيانا من الشركة جاء فيه: “نأسف لإبلاغكم بان رحلتكم من هيثرو في لندن إلى القاهرة تم إلغاؤها”.

وأضاف البيان: “نراجع باستمرار إجراءاتنا الأمنية في كل المطارات (التي نتعامل معها) حول العالم، وقد علقنا رحلاتنا إلى القاهرة لمدة 7 أيام كإجراء احترازي، يسمح لنا بتقييم الوضع أكثر”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وتابع: “أمن وسلامة عملائنا وطواقمنا أولوية دائمة لنا، ولن نقوم بتشغيل طائرة أبدا ما لم يكن الوضع آمنا للقيام بذلك”.

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