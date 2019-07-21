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الخارجية اليمنية: احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية استمرار للتصعيد ضد الملاحة الدولية

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المناطق - الرياض

أدانت الجمهورية اليمنية احتجاز ناقلة النفط البريطانية “ستينا أمبيرو” من قبل النظام الإيراني في مضيق هرمز .
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن هذا العمل يعد استمراراً للتصعيد ضد الملاحة الدولية في الخليج ومضيق هرمز.
وأكد البيان تضامن الحكومة اليمنية مع بريطانيا, داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات الإيرانية والضغط على النظام الإيراني لوقف التصعيد والاستفزازات التي قد ترفع من مستوى التوتر في المنطقة وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

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