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ميسي لبرشلونة: لا تجديد من دون نيمار

http://almnatiq.net/?p=753462
المناطق - وكالات

أكد صحفي مختص بانتقالات كرة القدم، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يقود حملة لإقناع ناديه برشلونة بالتعاقد مع البرازيلي نيمار.

وقال الصحفي غراهام هانتر، في حديثه لبرنامج رياضي بشبكة سكاي نيوز، أن ميسي يقود حملة استعادة البرازيلي نيمار في برشلونة.

وقال هانتر: “ميسي أخبر برشلونة.. إذا أردتم توقيع عقد جديد معي، عليكم بالتعاقد مع نيمار مرة أخرى”.

وأضاف الصحفي: “ميسي عنصر أساسي في عملية انتقال نيمار، وسيرغب رئيس النادي جوسيب بارتوميو بالتجديد للنجم الأرجنتيني مرة أخيرة قبل تنحيه عن الرئاسة”.

وجاءت تصريحات هانتر لتؤكد أنباء أخرى نشرها موقع “بليتشر ريبورت” مؤخرا، قالت إن ميسي أبدى رغبته الصريحة بأن تستمر الإدارة بعملها لملاحقة نيمار من أجل إعادته إلى أسوار “كامب نو”.

ولعب ميسي بجوار نيمار 4 مواسم بين أعوام 2013 و2017، قبل انتقال الأخير إلى باريس سان جرمان الفرنسي، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 222 مليون يورو جعلت منه، حتى اليوم، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وكثرت الأنباء مؤخرا عن اقتراب نيمار من العودة لبرشلونة، خاصة بعد خلافه الواضح مع إدارة النادي الباريسي وتأخره عن الانضمام لمعسكر النادي التدريبي استعدادا للموسم الجديد.

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