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“فيفتي سنت” من المملكة: اسمي “فيفتي هللة”

“فيفتي سنت” من المملكة: اسمي “فيفتي هللة”
http://almnatiq.net/?p=753465
المناطق - الرياض

فاجأ نجم الراب الأميركي “فيفتي سنت” محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي برغبته تغيير اسمه إلى “50 هللة”، في مزحة تعبر عن إعجابه بالمملكة وثقافتها.

وشارك “فيفتي سنت” (الذي يعني لقبه خمسون سنتا، وهي العملة الأميركية التي تعادل الهللة)، في إحياء حفل مهرجان جدة العالمي، الذي شارك فيه أيضا نجوم عالميون مثل جانيت جاكسون.

ونشر مغني الراب لجمهوره مجموعة من صوره في السعودية، مصحوبة بتعليقات تعكس حبه للبلد.

وتعليقا على إحدى الصور، قال “فيفتي سنت”: “اسمي فيفتي هللة.. قد أنتقل للعيش هنا، لقد أحببت المكان”.

وفي صورة أخرى، ظهر مغني الراب وهو يحمل سماعة هاتف قديم في مكتب، معلقا عليها بالقول: “ولي العهد قال (ابدأوا)، لذا فكل شيء يتحرك”.

وأضاف: “لقد جبت العالم عدة مرات، لكنني لم أزر مكانا مثل جدة”.

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