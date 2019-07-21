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توضيح مصري بشأن تعليق الخطوط البريطانية رحلاتها للقاهرة لدواعي أمنية

توضيح مصري بشأن تعليق الخطوط البريطانية رحلاتها للقاهرة لدواعي أمنية
http://almnatiq.net/?p=753467
المناطق - وكالات

صرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني المصرية، السبت، أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية بالقاهرة، بشأن ما تم تداوله عن توقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية من لندن إلى مطار القاهرة الدولي، لمدة سبعة أيام.

وأضاف المصدر، ان السفارة البريطانية أكدت أن القرار لم يصدر عن وزارة النقل أو الخارجية البريطانية، وجاري تدقيق المعلومة، بالتنسيق مع وكيل شركة الخطوط البريطانية بالقاهرة.

وتابع أن وزارة الطيران المدني رفعت السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، كما تم تخصيص طائرة من طراز البوينغ 787 (دريم لاينر) الجديدة، لتسيير رحلة جوية إضافية بدءا من الاثنين، إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، لنقل الركاب خلال هذه الفترة.

وكانت شركة الخطوط الجوية البريطانية قد أشارت في بيان لها أنها علقت رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام، بدءا من السبت، “كإجراء احترازي”، مشيرة إلى أنه “نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم، وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة من أجل مزيد من التقييم”.

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