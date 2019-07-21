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رونالدو يتفوق على ميسي في قائمة “الشخصيات المحبوبة”

رونالدو يتفوق على ميسي في قائمة “الشخصيات المحبوبة”
http://almnatiq.net/?p=753472
المناطق - وكالات

أشار استفتاء سنوي لأكثر الشخصيات المثيرة للإعجاب في العالم، إلى تفوق البرتغالي كريستيانو رونالدو على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشرت مؤسسة “يو غوف” لائحة تصنف أكثر الشخصيات المثيرة للإعجاب لعام 2019، والتي تصدرها رجل الأعمال الأميركي بيل غيتس، للعام الثاني على التوالي.

وجاء الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في المركز الثاني، فيما حل الممثل الصيني جاكي شان ثالثا، متفوقا على مواطنيه رئيس جمهورية الصين، شي جين بينغ، وصاحب شركة “علي بابا” الصينية، جاك ما.

وحل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالمركز السابع، متصدرا قائما الرياضيين الأكثر إعجابا، بينما جاء ميسي بالمركز التاسع.

أما في قائمة النساء، جاءت السيدة الاولى السابقة للولايات المتحدة، ميشيل أوباما، أولى، متقدمة على الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري.

وتراجعت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي للمركز الثالث، بعد أن تصدرت قائمة العام الماضي، بينما حلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بالمركز الرابع.

وأجرت المؤسسة الاستفتاء في 41 دولة، لتحديد الشخصيات المحبوبة حول العالم، وشمل التصويت مشاركة أكثر من 42 ألف شخص، حسبما ذكر موقع “فوكس سبورتس آسيا”.

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