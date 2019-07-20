موسم الطائف يعقد ورشة تدريبية لعرض أهم الفعاليات وأبرزها

عادل الزهراني - الطائف

عقد موسم الطائف اليوم السبت ورشة عمل بخصوص التعريف بفعاليات موسم الطائف والذي سيستمر لمدة شهر بدايةً من ١ أغسطس وقد تم إستعراض فعاليات كثيرة جداً ستستهدف جميع شرائح المجتمع من زوار المحافظة وأهلها وسيكون هناك ٤ وجهات رئيسية وهي مهرجان ولي العهد للهجن – سوق عكاظ – قرية الورد – سادة البيد .

وستقام أكثر من ٧٠ فعالية خلال فترة الموسم وسيكون هناك أكثر من ١٥ ألف وحدة سكنية جاهزة ومتاحة كما أن هناك حافلات ترددية ستنطلق يومياً من المحطة الرئيسية وهي جوري مول الطائف في إتجاه الفعاليات المختلفه بواقع ١٦ حافلة لسوق عكاظ و٥ حافلات لسباق ولي العهد للهجن و١٠ حافلات لحديقة الردف و٦ حافلات للفعاليات المصاحبة وسيكون هناك أيضاً خصم خاص لرحلات كريم من وسط الطائف لمواقع الفعاليات و من مطار الطائف إلى مواقع الفعاليات المختلفه ، أما الرحلات مابين مكة المكرمه والطائف فستتوفر ١٢ حافله لنقل الزوار من مكة المكرمه إلى الطائف بواقع ٦ حافلات للمسار الأول و٦ حافلات للمسار الثاني كل ٣٠ دقيقه كما سيتوفر سيارات إيجار بسائق أو بدون سائق .

كما ستحتوي فعالية سباق ولي العهد للهجن على متحف الهجن والسوق الشعبي وخيمة الهجن والفنون التشكيليه وعرض البيانو والعرض الماسي وعروض النار ومدينة السيرك وعروض الضوء وغيرها الكثير .

أما فعالية سوق عكاظ فستحتوي على فعاليات للشعر والأدب والحضارة العربية كما سيكون هناك مشاركات تفاعلية للزوار في مسرح عكاظ مع توفير أماكن للاشخاص ذوي الإعاقة وستتوفر ثلاث قطارات تنقل الزوار من المواقف للبوابة الرئيسية وسيحتوى سوق عكاظ على ٣ مواقع وهي الجزء التاريخي وحي العرب وساحات العرب ، حيث سيحتوي الجزء التاريخي على جادة عكاظ وحي عكاظ التاريخي والقصص التاريخية الحية والأسواق التاريخية ومسار القوافل وفرسان عكاظ وفتيان عكاظ وساحات شعراء المعلقات ، أما حي العرب فسيكون هناك مشاركة ١١ دولة عربية ستقدم تراثها وفنونها وأكلاتها الشعبية وفلكلوراتها المختلفه وكل مايخص هذه البلدان من ثقافات متنوعه وستكون هذه الأجنحة خاصة بالسعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق والأردن ومصر ولبنان والمغرب وتونس ، ومن ناحية الجزء الثالث وهو ساحات العرب فسيكون هناك ساحة اللغة والأدب وساحة الموسيقى وساحة الفنون وساحة الجاحظ وساحة علماء العرب وساحة لاتترك أثر ، وسيكون هناك أكثر من مليوني ريال جوائز لمسابقة شاعر عكاظ بالإضافة للحفلات الغنائية .

وستقام فعالية قرية الورد بحديقة الردف والتي ستحتوي على متحف الورد ومتجر سوق الورد والحرف الوردية ومختبر العطور وموكب الورد وطريق الفن وسوق الفواكه وأوركسترا الورد وعيش الأدرينالين والألعاب النارية بالإضافة إلى المطاعم التي ستتواجد بالطائف لأول مرة .

ومن ناحية فعالية سادة البيد فسيكون هناك عدة برامج مختلفة منها الألعاب التنافسية و zip line و جلسة سمر وسمرة المشاوي بالإضافة للفعاليات المصاحبة التي ستحتوي على السينما وماراثون الألوان ومهرجان التسوق والرحلات السياحية للمواقع السياحية بالمحافظة والتي ستكون عبارة عن ٧ مواقع من خلال الباصات السياحية المكشوفة .