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أبناء الجوف يسخرون إمكانياتهم التطوعية في خدمة حجاج بيت الله الحرام (صور)

أبناء الجوف يسخرون إمكانياتهم التطوعية في خدمة حجاج بيت الله الحرام (صور)
http://almnatiq.net/?p=753493
المناطق - الجوف

سخرت مجموعة من المتطوعين والمتطوعات من أبناء منطقة الجوف إمكاناتهم التطوعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم، وذلك منذ قدوم ضيوف الرحمن وحتى مغادرتهم المملكة.
وتقدم الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بالمنطقة ” سبتا ” خدماتها عبر عيادة متخصصة، ويعمل بها مجموعة من المتطوعين والمتطوعات مساندة للخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، حيث تستقبل وتعالج حالات متنوعة في العلاج الطبيعي، إضافة إلى تقديم نصائح وإرشادات لتعزيز السلوكيات الصحية السليمة ورفع الوعي الصحي لدى ضيوف الرحمن خلال أداء فريضة الحج.
وتشارك جمعية الجوف للخدمات الصحية بمجموعة من المتطوعين والمتطوعات من الأطباء وجهاز التمريض يقدمون الخدمات العلاجية والاستشارية للحجاج، إضافة إلى فحص العلامات الحيوية وتضميد الجروح.
كما تشارك إدارة تعليم الجوف وجامعة الجوف بمجموعة من أفراد الكشافة أكثر من 100 متطوع مابين كشاف وقائد يسهمون بالتنظيم وخدمة الحجاج ونقلهم عبر العربات للاستفادة من منافع المدينة, إلى جانب مساندة القطاعات الحكومية المشاركة.
وعبر المتطوعون والمتطوعات عن مشاعر الفرح والبهجة التي تغمرها لقيامهم بهذه المشاركة وخدمة حجاج بيت الله الحرام على نهج دولتهم المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، كما قدموا الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة رئيس لجنة الحج بالمنطقة وسمو نائبه لفتح المجال أمامهم لتقديم وخدمة الحجاج بما تعلموه على أرض هذا الوطن المعطاء .

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