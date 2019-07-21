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“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة نجران

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“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=753515
المناطق _ نجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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