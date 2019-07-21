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“الحصيني” : يتوقع إرتفاع الحرارة إعتباراً من الغد

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“الحصيني” : يتوقع إرتفاع الحرارة إعتباراً من الغد

“الحصيني” : يتوقع إرتفاع الحرارة إعتباراً من الغد
http://almnatiq.net/?p=753530
المناطق - الرياض

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، أن تشهد مناطق المملكة موجة شديدة الحرارة اعتباراً من يوم غد وتستمر لمدة أسبوع.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: من الإثنين موجة حر شديدة “خامسة” متوقعة؛ إلى أن يصرفها الله، على مناطق المملكة والخليج بعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل.

وأضاف: يُتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي وتسجل “٥٠” على الشرقية والخليج، وتتجاوز منتصف الأربعينيات على باقي المناطق مدة أسبوع.

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