“الحصيني” : يتوقع إرتفاع الحرارة إعتباراً من الغد

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، أن تشهد مناطق المملكة موجة شديدة الحرارة اعتباراً من يوم غد وتستمر لمدة أسبوع.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: من الإثنين موجة حر شديدة “خامسة” متوقعة؛ إلى أن يصرفها الله، على مناطق المملكة والخليج بعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل.
وأضاف: يُتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي وتسجل “٥٠” على الشرقية والخليج، وتتجاوز منتصف الأربعينيات على باقي المناطق مدة أسبوع.
من الأثنين موجة حر شديدة "خامسة" متوقعة -الا ان يصرفها الله- على مناطق المملكة والخليج
فبعد ان عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل
متوقع ان تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي متوقع الحرارة ان تسجل"٥٠" على الشرقية والخليج وتتجاوز منتصف الأربعينيات على باقي المناطق مدة اسبوع pic.twitter.com/QwrIWoLxOk
— عبدالعزيز الحصيني (@A__alhussaini) July 20, 2019
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