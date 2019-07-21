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وفد من صحة الطائف يطّلع على برامج التجمع الصحي بالقصيم

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وفد من صحة الطائف يطّلع على برامج التجمع الصحي بالقصيم

وفد من صحة الطائف يطّلع على برامج التجمع الصحي بالقصيم
http://almnatiq.net/?p=753544
المناطق _ بريدة
إطلع وفداً يمثل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف على برامج وخطط التجمع الصحي بمنطقة القصيم ، وذلك بهدف الاستفادة من تجربة التجمع الصحي في التخطيط للتحوّل المؤسسي تحقيقاً لأهداف وزارة الصحة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 .
وإلتقى الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثالث بمنطقة القصيم الدكتور سلطان بن سعود الشايع ، وفد صحة الطائف الذي يضم عدد من القيادات الصحية ، من الشؤون الصحية والمستشفيات بالمحافظة .
و رحب الرئيس التنفيذي بوفد صحة الطائف ، واستعرض معهم خطوات التجمع الصحي بالقصيم ومسيرة التخطيط للتحول المؤسسي  ، بدءاً من مرحلة الإعداد وتهيئة فرق التخطيط ، وما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية .
وأكد الرئيس التنفيذي ، بأن التجمع الصحي بالمنطقة ، بدعم من معالي وزير الصحة ومعالي رئيس مجلس إدارة التجمع ، عملت على رسم جميع السياسات والاجراءات التي تكفل تطبيق التحول المؤسسي على الوجه الأمثل الذي يترجم اهداف رؤية المملكة للتحول المؤسسي لقطاعات الصحة.
وكان وفد صحة الطائف قد إختتم زيارته نهاية الأسبوع المنصرم ، بعد أن أمضى يومين ، في منطقة القصيم ، عقد خلالها عدة اجتماعات مع قيادات التجمع واطلع على ما تم من اعمال وجاهزية لإعلان انطلاقة اليوم الاول من التجمع الصحي .
وقد أبدى الوفد عن تقديره للرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم على حسن استقبالهم ، وابدائهم التعاون البناء الذي يسهم في اختصار الجهد والإثراء المعرفي الذي يعزز من اهداف التجمعات الصحية وتبادل الخبرات.
وكان الوفد قد ضم كلا من د. عبدالسلام الشهري المساعد للتخطيط، محمد القرني المساعد للموارد البشرية، د.لمياء الزبيدي المساعد للخدمات العلاجية، د.امل الفيفي المساعد للصحة العامة، عبدالرحمن الثبيتي المساعد للامداد، مبارك اليامي مدير مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، د.صالح الثبيتي المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي، معن العوفي مدير الادارة المالية، م/ مهند السعيد المساعد للصحة العامة، خالد الثبيتي مدير ادارة الابداع، مصلح الشمراني مدير مكتب مدير الشئون الصحية ، و سعيد الكناني مدير ادارة الطوارئ والازمات ، و سامي الدهاس  نائب المساعد المالي لمستشفى الملك فيصل التخصصي، م/ سامي الثمالي  مدير الصحة الالكترونية بمستشفى الصحة النفسية، ماجد القرشي  مدير ادارة التوظيف، جلال الغامدي  مساعد مدير المستشفى للموارد البشرية، تركي الفتة مدير الجودة لمستشفى الملك فيصل التخصصي.

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