دراسة تحذر من أضرار السكر الصناعي

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حذرت دراسة أجراها خبراء في جامعة ساسكس البريطانية من أضرار السكر الصناعي (الأسبارتام) شائع الاستخدام في كثير من المنتجات مثل اللبان والمشروبات الخالية من السكر، ويباع تحت أسماء تجارية كثيرة في الولايات المتحدة الأميركية.

ووفقاً لصحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، قال إريك ميلستون وإليزابيث داوسون من الأستاذ الجامعي، في ورقة بحثية جديدة، إن إعلان الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية في 2013 أن الأسبارتام كانت معيبة، واتهما الهيئة بالاعتماد على دراسات ضعيفة للغاية واستبعاد نتائج كل دراسة أشارت إلى أن الأسبارتام يمكن أن يكون ضاراً.

ولفتت «نيويورك بوست» إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية أجازت استعمال الأسبارتام في عام 1974.

وكان ميلستون قال لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن نحو 250 شخص قالوا له إنهم يعتقدون أن الأسبارتام سبب لهم مشكلة، وأضاف أن هذا دليل قوي حيث إنهم عانوا من أعراض مرضية تشير إلى أن الأسبارتام كان مسؤولاً عنها.

وكانت دراسات سابقة حذرت من أن السكر الصناعي يتسبب في الإصابة بخلل الحركة المتأخر، وربطت بعض الأبحاث بينه وبين بعض الاضطرابات في المعدة والأمعاء.