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قدم شكره للقيادة بمناسبة إعلان إستراتيجية دعم الأندية

رئيس النصر يوجه رسالة تفاؤل لجماهيره: سنواصل العمل لإسعادكم وأن نكون في القمة دوما

رئيس النصر يوجه رسالة تفاؤل لجماهيره: سنواصل العمل لإسعادكم وأن نكون في القمة دوما
http://almnatiq.net/?p=753553
المناطق - الرياض

قدم رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة الإعلان عن إستراتيجية دعم الأندية، وعلى ما حظيت به الرياضة السعودية من دعم كبير واستثنائي الذي يأتي امتداداً للدعم المتواصل وغير المحدود من القيادة الحكيمة للرياضة السعودية.
وثمن الدكتور السويكت ، الدعم والاهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، لتطوير الرياضة السعودية وتحقيق كافة التطلعات والارتقاء برياضة الوطن الغالي ، مؤكداً سعي مجلس إدارة نادي النصر على العمل الجاد والمتواصل لتحقيق رؤية المملكة 2030 م وإسعاد جماهير النادي الغالية ليكون النصر في القمة دوماً بإذن الله، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأدامهما عزاً وذخراً للبلاد والعباد .

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