احدث الأخبار

اجتماع عربي لوضع آلية جديدة لفض المنازعات في القاهرة
أبرز المواد
 قرقاش: التحالف العربي باليمن مقدم على مرحلة جديدة
أبرز المواد
 قطار الحرمين يرفع طاقته الاستيعابية لـ 80 رحلة أسبوعياً
أبرز المواد
 “مدن”: 3474 مصنعا منتجا وبرامج متخصصة للتدقيق البيئي واختبارات المداخن
أبرز المواد
 حاج ماليزي تجاوز المائة عام تدفعه همة عالية لأداء فريضة الحج هذا العام
منوعات
 قوة أمن المسجد النبوي الشريف .. جهود مميزة لحفظ الأمن للحجاج وزوارالمسجد النبوي
أبرز المواد
 رئيس النصر يوجه رسالة تفاؤل لجماهيره: سنواصل العمل لإسعادكم وأن نكون في القمة دوما
أبرز المواد
 دراسة تحذر من أضرار السكر الصناعي
أبرز المواد
 بالفيديو.. ممثل يتعرض للطعن على المسرح
أبرز المواد
 وفد من صحة الطائف يطّلع على برامج التجمع الصحي بالقصيم
منطقة القصيم
 وفد من “حماس” يصل طهران للقاء كبار مسؤولي إيران
أبرز المواد
 السديس يزور صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
أبرز المواد
اجتماع عربي لوضع آلية جديدة لفض المنازعات في القاهرة

اجتماع عربي لوضع آلية جديدة لفض المنازعات في القاهرة

أبرز المواد
قرقاش: التحالف العربي باليمن مقدم على مرحلة جديدة

قرقاش: التحالف العربي باليمن مقدم على مرحلة جديدة

أبرز المواد
قطار الحرمين يرفع طاقته الاستيعابية لـ 80 رحلة أسبوعياً

قطار الحرمين يرفع طاقته الاستيعابية لـ 80 رحلة أسبوعياً

أبرز المواد
“مدن”: 3474 مصنعا منتجا وبرامج متخصصة للتدقيق البيئي واختبارات المداخن

“مدن”: 3474 مصنعا منتجا وبرامج متخصصة للتدقيق البيئي واختبارات المداخن

أبرز المواد

قوة أمن المسجد النبوي الشريف .. جهود مميزة لحفظ الأمن للحجاج وزوارالمسجد النبوي

http://almnatiq.net/?p=753556
المناطق - الرياض

تقوم قوة أمن المسجد النبوي الشريف بتنفيذ العديد من المهام الميدانية لحفظ الأمن في المسجد النبوي وزواره من المصلين والحجاج, إضافةً إلى الإشراف على الجوانب التنظيمية في إدارة الحشود بما يوفّر انسيابية وسهولة دخول وخروج المصلين عبر بوابات المسجد النبوي وفي الساحات المحيطة على مدار الساعة.
ويباشر عناصر قوة أمن المسجد النبوي ضباطاً وأفراداً, تنفيذ العديد من المهام التي تختصّ بتنظيم حركة المصلين من خلال المحافظة على إبقاء الممرات خالية لتسهيل حركة دخول المصلين سواءً في الممرات الخارجية أو داخل المسجد النبوي, إضافة إلى تنظيم حركة الزائرين في الروضة الشريفة, إلى جانب تحويل المصلين في حالة امتلاء المسجد النبوي الشريف من الداخل إلى الساحات لمحيطة بالمسجد النبوي, وكذلك إلى سطح المسجد.
وأوضح قائد القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي العقيد طارق مقبل القرافي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن خطة قوة أمن المسجد النبوي لموسم الحج لهذا العام, ترتكز على عدة عناصر ومحاور أهمها الجانب الأمني الذي يمثّل المهمة الرئيسية التي يتم من خلالها بذل الجهود لتحقيق أمن وسلامة وراحة وطمأنينة زوار المسجد النبوي, حيث يشمل هذا الجانب مهام مراقبة مداخل المسجد النبوي الشريف, ورصد جميع مايحدث من خلال الكاميرات التلفزيونية, والتواجد الأمني على مدار الساعة في أماكن الازدحام, ومراقبة جميع الظواهر السلبية وتلافيها.
وتتضمن أعمال قوة أمن المسجد النبوي جملة من المهام التي تتعلّق بجوانب العمل الإنساني التي يتولى أفراد قوة أمن المسجد النبوي تنفيذها وتتمثّل في المحافظة على التائهين من الأطفال وتسليمهم لذويهم, ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة, وإرشادهم وتقديم العون والنصح لهم,إلى جانب تقديم الخدمات الإسعافية لمن يحتاجها من ضيوف الرحمن بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.

روابط ذات صلة

اجتماع عربي لوضع آلية جديدة لفض المنازعات في القاهرة

اجتماع عربي لوضع آلية جديدة لفض المنازعات في القاهرة
قرقاش: التحالف العربي باليمن مقدم على مرحلة جديدة

قرقاش: التحالف العربي باليمن مقدم على مرحلة جديدة
قطار الحرمين يرفع طاقته الاستيعابية لـ 80 رحلة أسبوعياً

قطار الحرمين يرفع طاقته الاستيعابية لـ 80 رحلة أسبوعياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*