حاج ماليزي تجاوز المائة عام تدفعه همة عالية لأداء فريضة الحج هذا العام

همة عالية تدفع بالحاج الماليزي عبدالغفار محمود البالغ من العمر 101 عاماً لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440 هـ، حيث وصل إلى مكة المكرمة برفقة أحد أفراد أسرته واستقبله رئيس مكتب شؤون حجاج ماليزيا داتو صالح مفضل، ورئيس مكتب مجموعة الخدمة الميدانية رقم 79 التابع لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا وأعضاء المكتب.

وعبر الحاج عبدالغفور ـ الذي ولد عام 1918 ـ وعيناه تفيضان بالدمع عن سعادته البالغة ومشاعره الجياشة وهو في أحضان مكة المكرمة، وما منّ الله عليه به من كرم بالوصول لأداء مناسك الحج ، مقدراً مشاعر الحب والود التي وجدها منذ وصوله إلى أم القرى من قبل القائمين على مكتب الخدمة الميدانية.

ونوه رئيس مكتب شؤون حجاج ماليزيا داتو مفضل بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله –، من عناية فائقة بضيوف الرحمن كافة، وحرصها على توفير كل ما من شأنه تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بطمأنينة وأمان، معرباً عن اعتزازه بمبادرة ” طريق مكة ” التي أسهمت بشكل فاعل في تسهيل وتيسير إجراءات الحجاج.