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قرقاش: التحالف العربي باليمن مقدم على مرحلة جديدة

قرقاش: التحالف العربي باليمن مقدم على مرحلة جديدة
http://almnatiq.net/?p=753570
المناطق- الرياض

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن التحالف العربي في اليمن يستعد لمرحلة جديدة بأدوات سياسية وعسكرية كبيرة ولديه أهدافه الاستراتيجية.

وأضاف قرقاش، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك، وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته”.

وأضاف قرقاش، أن التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات قد عزز آلياته .

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