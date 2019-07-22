“أودي” تطلب من لاعبي برشلونة إعادة سياراتها

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طالبت شركة “أودي” الألمانية للسيارات من لاعبي برشلونة، إعادة السيارات التي أهدتها لهم سابقا، بعد انتهاء فترة شراكة “أودي” مع النادي الكتالوني.

ووفقا لصحيفة “أس” الإسبانية، طلبت أودي من نادي برشلونة السيارات التي أهدتها للاعبين العام الماضي، بعد انتهاء عقد الشراكة بين النادي والشركة، نهاية يونيو الماضي.

وتملك الشركة عقود رعاية مع أندية برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ، لكنها أنهت شراكتها مع النادي “الكتالوني” الشهر الماضي، بعد أن استمرت الرعاية لأكثر من 10 أعوام.

وتوزع “أودي” سيارات مجانية لكل لاعبي النادي، قبل بداية الموسم، في حملة ترويجية سنوية.

وحصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي العام الماضي على سيارة أودي “آر إس 6″، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 160 ألف دولار.

وكانت السيارة الأغلى من “أودي”، من نصيب لاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس، الذي أهدته الشركة سيارة أودي “آر 8 كوبيه”، والتي تبلغ قيمتها 240 ألف دولار.

جدير بالذكر أن علاقة أودي ببرشلونة تمر بحالة من عدم الاتفاق خلال السنوات الأخيرة الماضية، نظرا لعدم التزام بعض لاعبي الفريق بالشروط الموقعة عليهم، وحدوث أكثر من واقعة تخالف قواعد اتفاق الشركة في عقدها مع برشلونة.

ومن بين هذه الحالات، حضور بعض اللاعبين لمشاهدة مصارعة الثيران وذهابهم بهذه السيارة (في ظل رفض الشركة لهذا التقليد الذي تعتبره معاملة سيئة للحيوان)، حسب ما أشارت الصحيفة الإسبانية.

كذلك سجلت حالات حضور بعض اللاعبين لمران الفريق باستخدام سيارات من علامات تجارية أخرى.