أمانة حائل ترد على مقطع مالكة عربة «الفود ترك»

المناطق - حائل

أكدت أمانة منطقة حائل، حق ملاك عربات «الفود ترك»، في الحصول على التراخيص عبر موقع «بلدي» لممارسة النشاط بكل يسر، لمن يمتلك الأوراق الرسمية والثبوتية للعربة الخاصة به بعد تخصيص موقع محدد لممارسة نشاطه.

جاء ذلك ردًا من الأمانة على أحد المقاطع المصورة التي تظهر إحدى السيدات وهي تتذمر من إشعار البلدية الملصق على المقطورة الخاصة بها، مقابل دوار مشار على مسار طريقة جبة الرئيسي.

وأضاف الثويني، أن صاحبة المقطع تمارس عملية بيع وتداول أطعمة بطريقة مخالفة لجميع الاشتراطات الصحية، والتي أهمها، عدم التقدم بطلب الحصول على ترخيص لممارسة النشاط وفق الأنظمة والتعليمات، وتحضير أطعمة بموقع مجهول المصدر، كما أن طريقة عمل الأطعمة بمكان مكشوف غير مهيأ يعرضها لحرارة الشمس والغبار مما يسبب لها التلف، بحسب البيان.

وأشار إلى أنه من ضمن المخالفات أيضًا، استخدام مقطورة بدائية غير مصممة ومجهزة حسب الاشتراطات، وعدم وجود شهادة صحية للعاملات بالموقع، ومخالفة الموقع كونه بجوار طرق رئيسية ومداخل المدينة، مؤكدة أنه تم إشعار صاحبة المقطورة العديد من المرات ولم يتم التجاوب من قبلها، وسبق أنه تم إزالتها من نفس الموقع وتغريمها وعادت للعمل مرة أخرى بنفس المخالفات.