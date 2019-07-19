احدث الأخبار

أمانة حائل ترد على مقطع مالكة عربة «الفود ترك»
منطقة حائل
 اجتماع عربي لوضع آلية جديدة لفض المنازعات في القاهرة
أبرز المواد
 قرقاش: التحالف العربي باليمن مقدم على مرحلة جديدة
أبرز المواد
 قطار الحرمين يرفع طاقته الاستيعابية لـ 80 رحلة أسبوعياً
أبرز المواد
 “مدن”: 3474 مصنعا منتجا وبرامج متخصصة للتدقيق البيئي واختبارات المداخن
أبرز المواد
 حاج ماليزي تجاوز المائة عام تدفعه همة عالية لأداء فريضة الحج هذا العام
منوعات
 قوة أمن المسجد النبوي الشريف .. جهود مميزة لحفظ الأمن للحجاج وزوارالمسجد النبوي
أبرز المواد
 رئيس النصر يوجه رسالة تفاؤل لجماهيره: سنواصل العمل لإسعادكم وأن نكون في القمة دوما
أبرز المواد
 دراسة تحذر من أضرار السكر الصناعي
أبرز المواد
 بالفيديو.. ممثل يتعرض للطعن على المسرح
أبرز المواد
 وفد من صحة الطائف يطّلع على برامج التجمع الصحي بالقصيم
منطقة القصيم
 وفد من “حماس” يصل طهران للقاء كبار مسؤولي إيران
أبرز المواد
أمانة حائل ترد على مقطع مالكة عربة «الفود ترك»

أمانة حائل ترد على مقطع مالكة عربة «الفود ترك»

منطقة حائل
اجتماع عربي لوضع آلية جديدة لفض المنازعات في القاهرة

اجتماع عربي لوضع آلية جديدة لفض المنازعات في القاهرة

أبرز المواد
قرقاش: التحالف العربي باليمن مقدم على مرحلة جديدة

قرقاش: التحالف العربي باليمن مقدم على مرحلة جديدة

أبرز المواد
قطار الحرمين يرفع طاقته الاستيعابية لـ 80 رحلة أسبوعياً

قطار الحرمين يرفع طاقته الاستيعابية لـ 80 رحلة أسبوعياً

أبرز المواد

أمانة حائل ترد على مقطع مالكة عربة «الفود ترك»

أمانة حائل ترد على مقطع مالكة عربة «الفود ترك»
http://almnatiq.net/?p=753591
المناطق - حائل

أكدت أمانة منطقة حائل، حق ملاك عربات «الفود ترك»، في الحصول على التراخيص عبر موقع «بلدي» لممارسة النشاط بكل يسر، لمن يمتلك الأوراق الرسمية والثبوتية للعربة الخاصة به بعد تخصيص موقع محدد لممارسة نشاطه.

جاء ذلك ردًا من الأمانة على أحد المقاطع المصورة التي تظهر إحدى السيدات وهي تتذمر من إشعار البلدية الملصق على المقطورة الخاصة بها، مقابل دوار مشار على مسار طريقة جبة الرئيسي.

وأضاف الثويني، أن صاحبة المقطع تمارس عملية بيع وتداول أطعمة بطريقة مخالفة لجميع الاشتراطات الصحية، والتي أهمها، عدم التقدم بطلب الحصول على ترخيص لممارسة النشاط وفق الأنظمة والتعليمات، وتحضير أطعمة بموقع مجهول المصدر، كما أن طريقة عمل الأطعمة بمكان مكشوف غير مهيأ يعرضها لحرارة الشمس والغبار مما يسبب لها التلف، بحسب البيان.

وأشار إلى أنه من ضمن المخالفات أيضًا، استخدام مقطورة بدائية غير مصممة ومجهزة حسب الاشتراطات، وعدم وجود شهادة صحية للعاملات بالموقع، ومخالفة الموقع كونه بجوار طرق رئيسية ومداخل المدينة، مؤكدة أنه تم إشعار صاحبة المقطورة العديد من المرات ولم يتم التجاوب من قبلها، وسبق أنه تم إزالتها من نفس الموقع وتغريمها وعادت للعمل مرة أخرى بنفس المخالفات.

روابط ذات صلة

هاشتاق «نطالب إعفاء أمين أمانة حائل» يتصدر الترند .. و”أمانة المنطقة” تعلق!

هاشتاق «نطالب إعفاء أمين أمانة حائل» يتصدر الترند .. و”أمانة المنطقة” تعلق!
⁧أمير منطقة حائل⁩ يرعى حفل “سفراء حماة الوطن”

⁧أمير منطقة حائل⁩ يرعى حفل “سفراء حماة الوطن”
أمير حائل يسلم مفاتيح الواحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بحائل ويكرم الجمعيات الخيرية

أمير حائل يسلم مفاتيح الواحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بحائل ويكرم الجمعيات الخيرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*