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بلدية القريات تجهز مهرجان كاف بكاميرات مراقبة

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بلدية القريات تجهز مهرجان كاف بكاميرات مراقبة

بلدية القريات تجهز مهرجان كاف بكاميرات مراقبة
http://almnatiq.net/?p=753592
خالد الضبيبي . المناطق

أوضح رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان كاف رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان الشمري
أن بلدية القريات قامت بتكثيف 12 كاميرا عالية الجودة للمراقبة يتم متابعتها على مدار الأربع وعشرين ساعة في “مهرجان كاف 40” لحفظ الأمن داخل موقع المهرجان ومتابعة سير الزوار
وذلك بوجود غرفة رئيسية للمراقبة تتضمن العديد من الشاشات الكبيرة التي يعمل بها موظفين مدربين ومؤهلين للتعامل مع تلك الكاميرات بوجود إتصال مباشر بين غرفة المراقبة واللجان المتواجدة في الموقع.

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