الأمير خالد الفيصل يستقبل محافظ الهيئة العامة للجمارك

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني يرافقه عددٌ من قيادات القطاع.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن خطة الجمارك لموسم حج العام الحالي والمتضمنة مستجدات العمل الجمركي والجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وتهدف خطة الجمارك إلى توحيد الجهود والتنسيق المشترك مع بقية الجهات ذات العلاقة لتحقيق راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم وإنهاء إجراءاتهم في وقت وجيز، فيما دعمت جميع المنافذ بتقنيات حديثة وكوادر بشرية مؤهلة لتحقيق السرعة والدقة في إنهاء الإجراءات.