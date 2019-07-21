الأمير سعود بن نايف: أنتم مسؤولون أمام الله ثم أمامي عن كل مواطن في نطاق عملكم

الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، المحافظون والوكلاء والمدراء المكلفون في حزمة القرارات الأخيرة التي أصدرها سموه مؤخراً.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بحرص القيادة الرشيدة –أعزها الله- على تحقيق تطلعات المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي يتطلب متابعة حثيثة ومستمرة لكل ما يقدم، والوقوف ميدانياً على مواقع خدمة المستفيد، مؤكداً سموه بأن الجميع مسؤول أمام الله أولاً، ثم أمامه عن كل مواطن في نطاق عمل كل مسؤول، مشدداً على الاستمرار على النهج الراسخ للقيادة الرشيدة –أيدها الله- بانتهاج نهج الباب المفتوح، والاستماع للمستفيدين، ومعالجة مشكلاتهم وفق التعليمات والأنظمة، مضيفاً أن هذا التكليف هو حرص على الاستفادة من الكفاءات المتميزة، والعمل بمنهج التدوير الوظيفي لتنويع الخبرات ونقل التجارب المميزة، متمنياً سموه للجميع التوفيق والإعانة.

من جهتهم رفع المكلفون الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه –يحفظهم الله-، مؤكدين أن الكلمات التوجيهية من سمو أمير المنطقة الشرقية، وحرصه على استمرارية عملية التطوير التي تشهدها الإمارة، والوصول إلى عمل تكاملي مع مختلف الجهات، هو دليل حرص سموه على الارتقاء بجودة الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة –أعزها الله-، سائلين الله التوفيق والإعانة في أداء عملهم.