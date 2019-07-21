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الكشافة السعودية تبدأ مشاركتها بالجامبوري الكشفي العالمي في امريكا غداً الاثنين

الكشافة السعودية تبدأ مشاركتها بالجامبوري الكشفي العالمي في امريكا غداً الاثنين

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الكشافة السعودية تبدأ مشاركتها بالجامبوري الكشفي العالمي في امريكا غداً الاثنين

الكشافة السعودية تبدأ مشاركتها بالجامبوري الكشفي العالمي في امريكا غداً الاثنين
http://almnatiq.net/?p=753639
فرجينيا – مبارك الدوسري

تبدأ جمعية الكشافة العربية السعودية مشاركتها في الجامبوري الكشفي العالمي الـ 24 الذي تبدأ فعالياته غداً الاثنين  تحت شعار ” ” فتح عالم جديد ” ”  والذي سيقام في محمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية ، ويستمر حتى الثاني من شهر أغسطس ، بمشاركة  45000 شاب من جميع أنحاء العالم يمثلون أكثر من 150 جمعية وهيئة واتحاد كشفي أعضاء بالمنظمة الكشفية العالمية ، ويتوقع أن يكون أكبر جامبوري كشفي عالمي منذ أن بدأ مؤسس الحركة الكشفية اللورد بادن باول الحدث في عام 1920.

وأوضح نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، أن وفد المملكة الذي يضم أكثر من 100 كشافاً وجوالاً ، يُشارك فيه الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 – 17 عاماً وسيشتمل على انشطة تعليمية تُعزز السلام والتفاهم بين الثقافات والمهارات القيادية للحياة  ، وسيكون شعار الجامبوري مصدر إلهام للكشافة ليصبحوا مواطنين فاعلين ، قادرين على خلق عالماً أكثر استدامة من خلال التعرف على القضايا العالمية كتغير المناخ من خلال أنشطة تتضمن المشي لمسافات طويلة ، وورش عمل حتى يمكنهم مساعدة انفسهم في عالم سريع التغير.

وأفاد قائد الوفد عبدالله بن محمد المنصور، أن وفد المملكة جهز 40 جوالاً للانضمام مع فريق الدعم العالمي (ist)، كما سيشارك في قرية التنمية بالجامبوري ، وسيعرض ، منجزات الجمعية ودورها في خدمة الحجاج والمعتمرين وفي خدمة البيئة  ، مؤكداً أن الجمعية اعتادت على المشاركة بهدف إيصال الرسالة العربية والإسلامية عبر هذا المحفل الشبابي العالمي، منذ المشاركة الأولى لها في النسخة 11 من الجامبوري الكشفي، الذي استضافته اليونان عام 1383هـ في سهل مارتن، ومثل الكشافة في حينها 36 كشافاً وجوالاً، كانوا نماذج مشرفة للثقافة العربية والإسلامية، وظلت المشاركات كذلك حتى آخر مشاركة للكشافة السعودية في الجامبوري الأخير الثالث والعشرين عام 2015 بمدينة ياماغوتشي في اليابان  .

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